التعليم في أسبوع|قرار عاجل بشأن الغياب بالمدارس وإجازة استثنائية أثناء الانتخابات الرئاسية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من السبت 25 إلى الخميس 30 نوفمبر، وتضمن ما يلي :



قرار عاجل بشأن ازمة غياب الطلاب عن المدارس

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية وقيادات التعليم بالمحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير العام الدراسى.



ووجه الوزير قيادات التعليم بالمحافظة بضرورة استلام المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة ٣٠ ألف معلم" بالمحافظة العمل، خلال الأسبوع الجاري بعد استيفاء كافة الاجراءات، والذي يبلغ عددهم في المحافظة ٥١٤ معلما.



كما وجه الوزير مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود .



كما وجه الوزير أيضا بتوعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي والتى تتضمن شرحا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، مؤكدا على أهمية الاعلان عن هذا الرابط على موقع الوزارة للطلاب بمختلف مدارس المحافظة وتوفير نسخة للطلاب ؛للرجوع إليها، والاستعانة بها وذلك بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسى، مضيفا أن الوزارة قامت بإعداد بنوك أسئلة مفتوحة تساعد الطلاب على تقييم تحصيلهم الدراسي.



كما شدد الدكتور رضا حجازى على مواصلة تفعيل حصر الغياب للمراحل التعليمية المختلفة وخاصة لمرحلتي الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، وتفعيل الغياب الإلكتروني.

وزير التعليم : تحية من القلب لجميع الأطفال في العالم وخاصة أطفال غزة

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فاعلية "حلمنا حقنا...صوت الطفل"، والتى ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة



وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بالمشاركة في فاعلية "اليوم العالمي للطفل"، الذي يوافق ۲۰ نوفمبر من كل عام، مشيرا إلى أنه هو اليوم الذي اعتمدت فيه الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، والتي كانت الدولة المصرية من أوائل الدول التي صدقت عليها، موجهًا تحية من القلب لجميع الأطفال في العالم وخاصة أطفال غزة.

ختام البطولة العربية المدرسية وتكريم الفائزين

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فاعليات المباراة الختامية للبطولة العربية المدرسية بين "سلطنة عمان ولبنان"، اليوم، بالقرية الرياضية بالتجمع الخامس.



وكرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث، حيث فاز فريق دولة سلطنة عمان بالمركز الأول بالميداليات الذهبية ، وفاز فريق دولة لبنان بالمركز الثاني بالميداليات الفضية، وفاز فريق مصر بالمركز الثالث وحصل على الميداليات البرونزية.



كما كرم الوزيران الفائزين فى السباحة، حيث حصلت مصر على المركز الأول، والكويت على المركز الثاني، والسعودية على المركز الثالث، والتي أقيمت أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الرياضية.

والجدير بالذكر أن البطولة العربية المدرسية تضمنت مسابقة كرة القدم والسباحة للبنين والبنات والتى شارك فيها 11 منتخب من احدى عشر دولة عربية، وهم (فلسطين، والسعودية، ولبنان، والأردن، والمغرب، والكويت، وسلطنة عمان، والعراق، والجزائر، وليبيا، ومصر)، وذلك في الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري والتي تستضيفها مصر.

تطوير مناهج اللغة العربية بكافة المراحل التعليمية

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، في "مؤتمر الخبراء الإقليمي لتعزيز اللغة العربية في التعليم لبناء مجتمعات أكثر شمولاً” ، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية والمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو في بيروت.



وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا تألو جهدا في سبيل النهوض باللغة العربية، والارتقاء بها، من خلال تطوير مناهج اللغة العربية في كافة المراحل التعليمية، بما يحافظ على تراثها الأصيل، ويواكب مستجدات العصر الذي نعيشه.

منح طلاب 8563 مدرسة اجازة استثنائية اثناء الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بالسادة مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.





ووجه الوزير بتجهيز (٨٥٦٣) مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، موجهًا مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس فقط على إجازة خلال فترة الانتخابات، كما وجه بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

تطوير مناهج الثانوية الثانوية العامة



وفي إطار استكمال تطوير العملية التعليمية، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطوير مناهج المرحلة الثانوية، لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، موضحًا أنه تم تكليف المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التى تمت فى مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية؛ وكذلك تكليف مديري المديريات التعليمية باستقبال الدراسات والأبحاث في مجال تطوير المناهج ونظم التقويم وآليات القبول في الجامعات؛ وذلك لتعظيم الاستفادة منها في التجهيز لإعداد منظومة مرحلة الثانوية بمناهج جديدة، تراعى رغبات وميول واتجاهات الطلاب.



تشكيل فرق لمعالجة التسرب من التعليم



وفي سياق الآليات التي تتخذها الوزارة لمعالجة التسرب من التعليم كهدف استراتيجي لتحقيق الإتاحة، وجه الوزير مديري المديريات التعليمية بتشكيل فرق لمعالجة التسرب من التعليم، لحصر المتسربين والطلاب معتادي الغياب بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وإرسال كشوفات بالفرق وأسماء رؤسائها وأعضائها، فضلًا عن إعداد تقارير بإجراءات وآليات المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والحفاظ على استكمالهم الدراسة ومتابعتهم من خلال الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، مشيرًا إلى أن هناك ٥٠٠٠ مدرسة تعليم مجتمعي تضم حوالي ١٣٠ ألف طالب، وحوالي ٧٠٠٠ معلم.

مصر تقفز ٣٥ مركزًا بالمؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسن شحاته وزير العمل، مؤتمر "أفق جديدة لضمان جودة التعليم والتدريب الفنى" (INNOVET )، وإطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفنى بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جي آي زد".



وفي كلمته، كشف الدكتور رضا حجازي وزير التعليم عن أن مصر قفزت ٣٥ مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، لتحتل المركز ٤٦ على مستوى العالم من بين ١٣٣ دولة للعام ٢٠٢٣، مقارنة بعام ٢٠٢٢ الذي شغلت فيه المركز الـ ٨١، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية في تطوير هذا القطاع الهام الذي يمثل أحد أهم أعمدة تنمية الاقتصاد المصري.





توفير وجبات غذائية ساخنة يوميًا للطلاب

وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري؛ تجديد بروتوكول تعاون لتوفير وجبات غذائية صحية متكاملة العناصر لطلاب المدارس الحكومية.



من جانبه، قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن برتوكول التعاون الموقع مع وزارة التربية والتعليم يستهدف توفير وجبات غذائية ساخنة يوميًا للطلاب بما يسهم في دعم صحة التلاميذ للنهوض بقدراتهم العقلية والجسدية بما يساعدهم مستقبلًا على زيادة قدرتهم على العمل بكفاءة، وفي الوقت نفسه القضاء على المشاكل المرتبطة بسوء التغذية مثل التقزم، والأنيميا وغيرها، والحد من التسرب المدرسي، كما يمتد أثر البروتوكول إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور باتباع نظام غذائي صحي من خلال برامج وأنشطة تعليمية وترفيهية مبتكرة بهدف الوقاية من سوء التغذية والأمراض السارية.

