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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد بدء فصل الشتاء رسميا في مصر

الشتاء
الشتاء

تعيش مصر أحوالا جوية غير مستقرة، وينتظر محبو الأجواء الباردة موعد بداية فصل الشتاء 2023 في مصر، وذلك بعد أن شهد الطقس في مصر موجة باردة على مدار الأيام القليلة الماضية، ومع انتشار الموجة الباردة؛ بحث المواطنون عن موعد بدء فصل الشتاء رسميًا، ونهاية فصل الخريف 2023 في مصر.

موعد بداية فصل الشتاء 

قد يظن البعض أن فصل الشتاء قد بدأ بالفعل، خاصة مع الشعور في الأيام الماضية بانخفاض درجات الحرارة، ولكن هذا ليس حقيقيا، فنحن نعيش الآن في فصل الخريف.

مفاجأة.. الشتاء لم يبدأ بعد ويفصلنا عنه أكثر من 22 يوما

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن فصل الخريف بدأ فلكيا يوم السبت 23 سبتمبر؛ عندما تعامدت الشمس تماما على خط الاستواء، لذلك فنحن نعيش في فصل الخريف، وليس الشتاء من الناحية الفلكية.

الشتاء يبدأ بعد 22 يوما

وأوضح الدكتور تادرس أن فصل الخريف ينتهي يوم 23 ديسمبر الجاري، وهو يوم بداية فصل الشتاء فلكيا، مع حدوث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وبذلك نكون على موعد مع بداية فصل الشتاء رسميا بعد 22 يوما.

الموعد الرسمي لـ بداية فصل الشتاء

يستمر فصل الخريف مدة زمنية قدرها 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة، وبذلك من المقرر أن يكون يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، هو الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، ويستمر لمدة 3 أشهر.

يتم تحديد البداية الفلكية للفصول، وفقًا لتعامد الشمس على المدارات المختلفة، وعند نهاية فصل الخريف بعد لحظة الاعتدال الخريفي؛ تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه هنا تكون ذروة الشتاء عند يوم 23 ديسمبر، فيكون النهار في ذلك اليوم هو أقصر نهار في العام.

طقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم؛ استقرارًا في الأجواء على أنحاء البلاد كافة وسط انعدام لفرص الأمطار على أي من المناطق.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

ويظل التحذير من حالة الطقس اليوم، من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم، نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 15 درجة.
السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة.
جنوب سيناء 28 للعظمى والصغرى 18 درجة.
شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 9 درجات.
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة.

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