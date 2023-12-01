القصة الكاملة لواقعة تقطيف الملوخية في المدرسة .. وقرار عاجل لمعاقبة المتورطين |صور

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعد تداول خبر عن فتح تحقيق في واقعة تقطيف الملوخية داخل إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية أثناء جولة رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد القصة كاملة لواقعة تقطيف الملوخية داخل إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية أثناء جولة رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

بدأت القصة عندما قام اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمرافقة احمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، بجولة تفقدية على عدد من المدارس بميت غمر بمحافظة الدقهلية ، للإطمئنان على سير العملية التعليمية، والتأكد من جاهزية اللجان المعدة كمقرات انتخابية في الانتخابات الرئاسية.

وجاءت هذه الزيارة التفقدية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، باستمرار المتابعة لسير العملية التعليمية بالمدارس، لمواجهة أى تقصير أو خلل في المنظومة.

وكانت المفاجأة الصادمة ، أنه أثناء قيام اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر بتفقد إحدى مدارس ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، فوجئ رئيس المركز ، بوجود كمية من الملوخية على المكتب بجوار مكاتب الموظفات الاداريات العاملات بالمدرسة وقيامهن بتقطيفها أثناء اليوم الدراسي .

وبمجرد رصد هذا المشهد الصادم ، قرر اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، إحالة مدير المدرسة واثنين من الاداريات للتحقيق لعدم انضباط الإشراف وعدم الانضباط في العمل.

كما كلف اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، إدارة التفتيش والمتابعة بمتابعة المدرسة و تلافي أي ملاحظات وجدت أثناء الزيارة

ثم استقبل اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، الدكتور شوقي الجوهري مدير اداره ميت غمر التعليمية بحضور أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وخلال اللقاء تم مناقشة مدي جاهزية المدارس استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

وأكد اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، على ضرورة تجهيز وإعداد المقار الانتخابية الرئاسية ، وتقديم الدعم و تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي.

كما شدد اللواء الدكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع وعلي المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

واقعة تقطيف الملوخية في المدرسة

واقعة تقطيف الملوخية في المدرسة

واقعة تقطيف الملوخية في المدرسة