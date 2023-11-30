رئيس جامعة عين شمس يشهد ختام فعاليات دوري طلاب من أجل مصر



شهد محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ختام فعاليات دوري " ابطال من أجل مصر " لكرة القدم الخماسية والتى نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر مع اتحاد طلاب الجامعة ، بحضور الكابتن حازم أمام عضو اتحاد كرة القدم ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

سدد الكابتن حازم أمام ضربة البداية للمباراة الختامية بين فريق " طلاب من أجل مصر " وفريق " نجوم هاني عطية" والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا

وقد حصد المركز الأول فريق " نجوم هاني عطية" بمكافاة فوز باجمالى ٨٠٠٠ جنية ، حصل على المركز الثاني فريق "طلاب من أجل مصر " بمكافاة فوز باجمالى ٦٤٠٠ جنية بينما فاز بالمركز الثالث فريق الاسطورة بمكافاة فوز باجمالى ٤٨٠٠ جنية وحصل علي كأس هداف البطوله الطالب يوسف محمد علي هداف فريق " نجوم هاني عطيه "



وفي كلمته وجه أ.د محمد ضياء رئيس الجامعة الشكر للكابتن حازم امام لقبوله الدعوة لحضور فعاليات الختام موجها الطلاب لاتخاذ امثال كابتن حازم أمام الرياضي الخلوق قدوة في استثمار الوقت والتفوق الرياضي.

واشار الى سعادته بهذه الأنشطة الطلابيه والتي هي جزء أصيل من الحياه الجامعيه وتنمي قدرة الطلاب على التواصل وخلق مستقبل واعي.

هذا وقد ابدى الكابتن حازم امام سعادته بالتواجد في رحاب جامعه عين شمس العريقة وتمنى التوفيق للاعبين وامله في رؤيتهم كوادر مهمه في الرياضه المصريه في المستقبل



وفي ختام المباراه كرم أ.د محمد ضياء الكابتن حازم أمام نجم الكرة المصرية ، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى واهداهم الميداليات والمكافآت .

و كان دوري " ابطال من أجل مصر " في كرة القدم الخماسية قد اقيم على ملاعب كليات التجارة و الصيدلة والمدينة الجامعية طلبة ، و شارك به ٢٥٦ فريق باجمالي ٢٠٤٨ لاعب من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب