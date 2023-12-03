روسيا: الشرطة تداهم نوادي المثليين للحفاظ على قيم الأسرة الأصيلة

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن شرطة موسكو نفذت مداهمات على النوادي الليلية والحانات وغرف الساونا التي يتردد عليها المثليون في وسط المدينة.. وجاءت المداهمات بعد يوم واحد من قيام المحكمة العليا في روسيا بحظر "حركة المثليين الدولية".

وذكرت قناة أوستوروجنو نوفوستي الإخبارية أن الشرطة اقتحمت ملهى في مالايا ياكيمانكا أوليتسا حيث تجمع حوالي 300 شخص لحضور حفل لمجتمع المثليين.

وقال أوستوروجنو نوفوستي إن الشرطة، التي داهمت المبنى بحجة البحث عن مخدرات، اعتقلت عددا غير محدد من الأشخاص.

ونقل موقع "أوستوروجنو نوفوستي" عن مصدر مجهول قوله: "في منتصف الحفلة، أوقفوا الموسيقى وبدأت [الشرطة] في دخول القاعات.. وكان هناك أيضًا مواطنون من دول أخرى في الحفلة. وعند الخروج، قاموا بتصوير جوازات السفر دون إذن".

وذكرت الصحيفة أن ناديًا بالقرب من محطة مترو أفتوزافودسكايا وناديًا للتعري للرجال بالقرب من محطة مترو بوليانكا تمت مداهمته أيضًا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الحكم جاء ردًا على دعوى قضائية أقامتها وزارة العدل في روسيا، وأضافت أنه أحدث خطوة بحق المثليين والمتحولين جنسيًا في البلاد في ظل حكم الرئيس فلاديمير بوتين الذي يؤكد على “قيم الأسرة الأصيلة” على مدار حكمه الممتد منذ 24 عامًا.