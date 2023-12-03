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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو خريج حقوق .. اعرف موعد سحب ملفات وظائف النيابة الإدارية

وظائف
وظائف

يسعي الكثير من الشباب إلى معرفة شروط وموعد التقديم على مسابقة النيابة الإدارية في وظائف معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجي دفعة 2023.

موعد التقديم في مسابقة النيابة الإدارية


ومن المقرر أن تُسحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني اعتبارا من 16 ديسمبر 2023  وحتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصرا.

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شروط التقديم في وظائف النيابة العامة

و هناك مجموعة من الشروط التى يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف النيابة العامة 2024 والتي تضمنت ما يلي :-

- تشمل الشروط يجب أن يكون المتقدم حاصل على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد.

- كما يشترط  على المتقدم اجتياز المقابلة الرسمية.

- ويلزم توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز الشروط والتقدم يتم الإعلان عن النتيجة النهائية عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

خطوات التقديم في وظائف النيابة الإدارية

وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل التقديم علي وظائف النيابة الإدارية:- 


- يقوم الراغب في التسجيل في مسابقة معاون النيابة الإدارية، بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالنيابة، ثم يقوم باختيار تسجيل دخول دفعة 2023.

- وبعدها يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل جديد دفعة 2023. من ضمن خطوات التقديم فى وظائف النيابة الإدارية.

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- ثم يقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة منه، والتي تتمثل في «الاسم رباعيا، الرقم القمي كامل مكون من 14 رقم، البريد الإلكتروني، المؤهل، الجامعة، الشعبة، الدفعة، الدور، مجموع الدرجات التي حصل عليها، الدرجة النهائية، النسبة المئوية، التقدير، اسم المستخدم الخاص الذي يرغب بتسجيل حسابه به، كلمة المرور التي يرغب بها».

- وبعد الانتهاء من جميع البيانات المطلوبة يقوم الطالب بالضغط على التسجيل واستكمال البيانات، حتى يتم تسجيل طلب التقديم في المسابقة الخاص به.

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