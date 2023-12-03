متخصصة بتنظيم المنزل توضح كيفية الحفاظ على الملابس الجلدية في التخزين

قالت صانعة المحتوى دينا الشوربجي، المتخصصة في تنظيم وتزيين المنزل، إنها منذ الصغر كان لديها إهتمام بتنظيم المنزل، بشكل شامل، مشيرة إلى أن فرز الملابس قبل بداية الفصول أمر هام لربات البيوت.

وأضافت، دينا الشوربجي، خلال لقاء لها لبرنامج "ست الستات"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "دينا رامز"، أن بعض الملابس لا بد أن يتم تعليقها على الشماعة، وعدم تطبيقها حتى لا تأخذ حيز ومكان كبير.

وضع طبقة من "الفازلين"

وتابعت صانعة المحتوى دينا الشوربجي، أن الجلود لا بد أن يتم وضعها في حافظة، بها تهوية جيدة، وعدم وضعها وسط ملابس كثيفة، إضافة إلى أنه يمكن أن يتم وضع طبقة من "الفازلين" للحفاظ على الملابس الجلدية من التشقق