وكيل صحة الشيوخ: العدوان الإسرائيلي على غزة فاق التصور

قال النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة فاق المدى وتحول لجريمة إبادة حقيقية ، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل الانفجار التام.

وطالب د. حسين خضير في تصريحات صحفية له اليوم، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي يواجهها أهل القطاع ، لافتا إلى أن الأمور تتفاقم والأزمة الإنسانية داخل القطاع أصبحت حادة وغير متصورة.

وأشار د. خضير إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد إنهاء الهدنة، عاد أكثر وحشية ودموية، ويستهدف المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية وتحويلها في لحظات إلى ركام، لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا باتجاه الحدود المصرية مع قطاع غزة. قائلا: إن إسرائيل وحكومتها تلعب بالنار ولا يمكن قبول هذا أبدا. ومصر ثوابتها واضحة في رفض التهجير.

ونوه وكيل صحة الشيوخ، إلى الخسائر الإنسانية الفادحة مع سقوط قرابة 16 ألف شهيد وخسائر اقتصادية مروعة، وهو ما ينبغي وقفه بأقصى سرعة والضغط على حكومة الاحتلال من جانب المجتمع الدولي.

واختتم بالإشادة بالجهود المصرية لإقرار الهدنة الإنسانية الأولى والعمل المتواصل من جانب القيادة السياسية المصرية، والجهود المتواصلة لإقرار هدنة إنسانية ثانية وتخفيف وطأة الحرب والقتال في غزة ، محذرا أن حكومة الاحتلال تبحث عن انفجار وحرب شاملة في المنطقة، وستكون هو أول من ستعاني منها بقوة وأكثر المتضررين.