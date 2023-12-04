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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السعودي يحقق رقما قياسيا لم يحدث في تاريخه بدوري أبطال آسيا

الهلال السعودي
الهلال السعودي

حقق الهلال السعودي رقما قياسيا جديدا، على صعيد مشاركاته في دوري أبطال آسيا، بعدما اختتم مشاركته في دور المجموعات، اليوم الاثنين، بالفوز على ضيفه نساجي مازاندران الإيراني 2-1.

ورفع الزعيم رصيده بذلك إلى 16 نقطة في صدارة مجموعته، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا العدد من النقاط، في دور مجموعات دوري الأبطال.

وكان الإنجاز الأكبر للهلال في هذا السياق، عندما تأهل في نسخة 2009 برصيد 14 نقطة، من 4 انتصارات وتعادلين، وذلك في المجموعة الأولى التي ضمَّت إلى جانبه حينها: باختاكور الأوزبكي، وصبا قم الإيراني، وشباب الأهلي الإماراتي.


وهذه المرة الـ 14، التي يتأهل فيها الهلال إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، منذ انطلاق البطولة بنظامها الحالي في موسم 2003، والمرة العاشرة التي يصعد فيها متصدرًا مجموعته، مقابل 4 نسخ تأهل فيها كوصيف.

وفيما يلي، نستعرض النقاط التي حصل عليها الهلال، خلال مشاركاته السابقة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا:

2007: 8 نقاط

2009: 14 نقطة

2010: 11 نقطة

2011: 13 نقطة

2012: 12 نقطة

2013: 12 نقطة

2014: 9 نقاط

2015: 13 نقطة

2016: 11 نقطة

2017: 12 نقطة

2019: 13 نقطة

2021: 10 نقاط

2022: 13 نقطة

2023: 16 نقطة

فوز الهلال على نساجي الإيراني


حقق الهلال السعودي، الفوز على نساجي الإيراني 2-1 مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات دور المجوعات بدوري أبطال آسيا.

وافتتح أهداف المباراة ميشيل ديلجادو في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز سالم الدوسري النتيجة للزعيم في الدقيقة 54.

وقلص ناساجي النتيجة بهدف في الدقيقة 78 عن طريق لاعبه محمود قائد رحمتي.

وأنهى الهلال دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة: 5 انتصارات، وتعادل وحيد.

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