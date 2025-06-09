أغلب المشاكل التي تعانى منها بسبب هذا المرض.. تعب وسرحان وتساقط الشعر

لايعرف عدد كبير من الأشخاص أن المشاكل التي يعانوا منها يوميا بسبب ضعف الدورة الدموية مثل تساقط الشعر والارهاق من المشي وصعود السلم وبرودة الأطراف وفقدان التركيز والاجهاد ، فهى تحدث خلل في معظم وظائف الجسم.

علاج ضعف الدورة الدموية

نكشف لكم في هذا التقرير طريقة علاج ضعف الدورة الدموية وفقا لما جاء في موقع uclahealth.

إن إجراء تغييرات بسيطة على عاداتك اليومية قد يؤثر بشكل كبير على دورتك الدموية.

طريقة مختلفة للعب الرياضة

خذ فترات راحة سريعة ومتكررة لممارسة التمارين الرياضية

وجدت دراسة حديثة أن تكرار ممارسة التمارين الرياضية لمرضى السكري من النوع الثاني أهم من مدتها.

أظهرت ممارسة الرياضة لمدة ثلاث دقائق فقط كل 30 دقيقة تحسنًا أكبر في تدفق الدم وتمدد الأوعية الدموية مقارنةً بفترات أطول من التمارين.

بغض النظر عن وقت ممارسة الرياضة، احرص على ممارسة 30 دقيقة إجمالًا، خمسة أيام في الأسبوع لضبط المناطق التي تعاني من مشاكل

تمارين القلب والأوعية الدموية

إذا كنت تعاني من مشاكل في الدورة الدموية، فاختر تمارين تُركز على هذا الجزء من الجسم وإذا كانت الدورة الدموية ضعيفة في قدميك، فإن المشي يُنشط الدورة الدموية في أصابع قدميك وقدميك وكاحليك وساقيك وإذا لم تتمكن من الخروج، ركّز على الجزء السفلي من جسمك بتمارين القرفصاء ورفع الساقين ورفع الساق بعمل على تحسين الدورة الدموية.

تناول الطعام من أجل صحة القلب



اتباع نمط حياة صحي للقلب والأطعمة المناسبة تحافظ على تدفق دمك بقوة و يجب أن يشمل النظام الغذائي الصحي للقلب ما يلي:

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية (الموجودة في سمك السلمون وبذور الكتان) على ضبط ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

يساعد الحديد (الموجود في اللحوم الحمراء والسبانخ) على تكوين الأوعية الدموية الحمراء و استشر طبيبك بشأن الكمية المناسبة من الحديد لحالتك ويرتبط ارتفاع الحديد بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف (مثل دقيق الشوفان والتفاح) على خفض الكوليسترول والحد من تضييق الشرايين وتصلبها.

ارتداء الجوارب الخاصة بمرضى السكري



جوارب مرضى السكري تضغط على عضلات الساق والقدمين وبالنسبة للمرضى، يُحافظ هذا الضغط على استقامة الأوردة، مما يُحسّن تدفق الدم إلى القدمين ويُبقيهما دافئتين وهتتوفر الجوارب بمواد وضغط مُتنوعين.



نظم نسبة السكر في الدم

الحفاظ على مستوى منخفض من السكر في الدم يساعد فى علاج ضعف الدورة الدموية بشكل كبير حيث يساعد تنظيم مستويات السكر في الدم على تقليل تراكم الدهون في الأوعية الدموية.

استشر طبيبك حول أفضل طريقة للحفاظ على مستواك المستهدف، وتناول الأنسولين وأدوية السكري الأخرى حسب التوجيهات.

الإقلاع عن التدخين



يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما قد يُعيق تدفق الدم كلما أسرعت في الإقلاع عن التدخين، كان ذلك أفضل لتحسين صحة الجسم وعلاج ضعف الدورة الدموية.