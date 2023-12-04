إبراهيم عيسى: الشعب الفلسطيني ليس في حسابات حماس على الإطلاق

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ما ظهر من الهدنة أن حركة حماس لا تفرق معها الخسائر البشرية وعدد القتلى والمصابين أو تهجير الفلسطينيين من منازلهم، موضحًا أن حركة حماس لم تقدم تنازل إضافي من أجل استمرار الهدنة، وأن الشعب الفلسطيني ليس في حسابات حماس على الإطلاق.

حديث عن فلسطين

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهدنة الانسانية كشفت عن أن دور الوسطاء ودور أمريكا لم يعد بذات القدر والأهمية في المعادلة لدى طرفي الحرب حماس وإسرائيل، مشددًا على أن الطرفين يعملون لصالح مصالحهم وأهدافهم السياسية.



وتابع: "لا الشعب الإسرائيلي يمثل شئ عند نتنياهو وحكومته والشعب الفلسطيني لا يمثل شئ عند حماس والمقاومة المسلحة"، مؤكدا أنها حقيقة لابد أن توقف أمامها بالدرس والفحص، موضحًا أن الشعب الفلسطيني هو غائب من المعادلة.