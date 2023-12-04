المتحدث باسم حملة حازم عمر يكشف جهود الوصول للمصريين في الخارج

قال زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحملة أخذت مسار غير نمطي في الإعلانات عن المرشح الرئاسي وهو التركيز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأماكن الإعلانية، لافتا إلى أن المرشح له بعض المؤيدين في العديد من الأماكن.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "الشقنقيري"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن معدل الظهور التلفزيوني والحوارات التلفزيونية والتحدث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل استهداف المصريين في الخارج.

وتابع أن اللقاءات التلفزيونية التي قدمها المرشح حازم عمر، والفيديوهات التي تم تقديمها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كانت هي الطريقة التي حاولت الحملة من خلالها الوصول إلى المصريين في الخارج.