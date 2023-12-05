بإطلالة جريئة.. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

حرصت الفنانة مي سليم، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .

وتألقت مي سليم، في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الفوشيا، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللونالأحمر في الشفاه، ونالت إعجاب متابعيها.



وشاركت الفنانة مي سليم، في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان 2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.