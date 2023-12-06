«الجمهورية»: جهود مصر إقليميًا ودوليًا لا تتوقف لأجل أمن واستقرار شعوب المنطقة بأسرها

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن الجهود المصرية على المستوى الإقليمي والدولي لا تتوقف من أجل أمن واستقرار شعوب المنطقة بأسرها.

وشددت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (أمن واستقرار المنطقة) - على أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقبال الرئيس القبرصي على استعداد مصر لاستقبال وتنسيق كافة المساعدات الدولية الموجهة لقطاع غـزة، وضـرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقـامـة الـدولـة الفلسطينية المستقلة على حــدود الـرابـع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضـرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته والعمل للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، يأتي تجسيدًا للموقف المصري وتأكيدًا أيضًا على الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وضرورة العمل الدولي لإنفاذ حل الدولتين.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن هذه المرحلة وما يحدث في غـزة، يتطلب التحرك الدولي العاجل لوقف إطلاق النار، وإدخــال المساعدات الإنسانية الإغاثية اللازمة لإعاشة أكثر من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة.

واختتمت (الجمهورية)، افتتاحيتها بالتأكيد على أن إقرار السلام العادل والشامل وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة.