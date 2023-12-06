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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد قـ تلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 410

أرشيفية
أرشيفية

أفادت القناة السابعة العبرية، بارتفاع عدد القتلى بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة إلى 410 جنديا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مصرع عسكريين اثنين جراء المعارك ضد حركة حماس في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأمس الثلاثاء، سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، بنشر أسماء سبعة جنود آخرين قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة على يد مقاتلي كتائب القسام.

وفي وقت سابق، أعلن أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تدمير المقاومة عددًا من آليات الاحتلال بمحاور التقدم شرق خان يونس والقرارة وشرق مدينة غزة.

وقال أبو حمزة، في بيان عسكري: “دمرنا عددًا من آليات العدو وجيشه المهزوم بمحاور التقدم شرق خان يونس والقرارة وشرق مدينة غزة، ونؤكد أن مجاهدينا أوقعوا إصابات محققة في صفوف جنود العدو”.

وأضاف: “نؤكد ثبات مقاتلينا وجهوزيتهم في أرض الميدان على كافة المحاور في غزة العزة والصمود”.

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