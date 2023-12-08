نشرة المرأة والصحة| طبيب يكشف حقائق صادمة عن الكبدة المجمدة.. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تساعد معرفة فوائد الإقلاع عن التدخين بعض الأشخاص في اتخاذ قرار وقف هذه العادة السيئة للحفاظ على أنفسهم وتفتح باب الامل في اصلاح الجسم

يلجأ الموظفون والطلبة إلى تناول الأطعمة الجاهزة ولكنهم يكونوا أكثر عرضة للتسمم الغذائي بسبب رغبة بعض التجار في الربح دون الاهتمام بجودة الطعام

نشر الدكتور أمير زخاري استشاري أمراض النساء على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الكبدة المجمدة.

وقال زخاري إن الكبدة المجمدة المستوردة ظاهرة تستحق التساؤل"فلماذا الكبدة المجمدة رخيصة جدا عن الكبدة البلدي؟".

تألقت النجمة التونسية درة خلال حضورها العرض الأول لـ فيلم فراري من مهرجان البحر الأحمر

درة تتألق بـ فستان محتشم باللون الابيض وعليه تطريزات خفيفة وبسيطة مع شنطة باللون السيلفر المطرز.