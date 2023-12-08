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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| طبيب يكشف حقائق صادمة عن الكبدة المجمدة.. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

الكبدة
الكبدة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

الجسم يعيد إصلاح نفسه .. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

 تساعد معرفة فوائد الإقلاع عن التدخين بعض الأشخاص في اتخاذ قرار وقف هذه العادة السيئة للحفاظ على أنفسهم وتفتح باب الامل في اصلاح الجسم

لو بتاكل من برا كتير .. انتبه هذه العلامات تؤكد التسمم الغذائي

 يلجأ الموظفون والطلبة إلى تناول الأطعمة الجاهزة ولكنهم يكونوا أكثر عرضة للتسمم الغذائي بسبب رغبة بعض التجار في الربح دون الاهتمام بجودة الطعام

طبيب يكشف حقائق صادمة عن الكبدة المجمدة

 نشر الدكتور أمير زخاري استشاري أمراض النساء على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الكبدة المجمدة.

وقال زخاري  إن الكبدة المجمدة المستوردة ظاهرة تستحق التساؤل"فلماذا الكبدة المجمدة رخيصة جدا عن الكبدة البلدي؟".

درة تتألق بفستان محتشم بالعرض الأول لفيلم فراري من مهرجان البحر الأحمر

تألقت النجمة التونسية درة خلال حضورها العرض الأول لـ فيلم فراري من مهرجان البحر الأحمر

درة تتألق بـ فستان محتشم باللون الابيض وعليه تطريزات خفيفة وبسيطة مع شنطة باللون السيلفر المطرز.

 

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