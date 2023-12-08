طبيب يكشف حقائق صادمة عن الكبدة المجمدة

نشر الدكتور أمير زخاري استشاري أمراض النساء على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الكبدة المجمدة.

وقال زخاري إن الكبدة المجمدة المستوردة ظاهرة تستحق التساؤل"فلماذا الكبدة المجمدة رخيصة جدا عن الكبدة البلدي؟".



فهناك نوعان من الدول:

1- هناك دول ممنوع فيها حقن الحيوانات اللي بتتاكل لحومها بالهرمونات ودي طبعا دول الاتحاد الاوروبي زي فرنسا مثلا..

والغريب ان الدول دي ممنوع فيها استيراد اللحوم او الكبدة المجمدة.. وحنعرف ليه كمان شوية..

واكيد مصر مش حتستورد لحوم من الدول دي "ده إذا كانت الدول دي بتصدرها اصلا" لان سعرها حيكون مرتفع جدا.

2- دول مصدرة للحوم زي " امريكا والبرازيل واستراليا وكوريا الجنوبية واليابان والهند ونيوزيلندا "..



وعشان يكسبوا كويس يبقي لازم يعملوا عملية تسمين للمواشي ويخلوها تربي لحم.. وعشان ده يحصل في وقت قصير يبقي لازم يدوها هرمونات..

وبعد ما تتسمن كويس جزء منها بيتصدر حي والجزء التاني " بيتقتل " عن طريق الصعق الكهربائي وبعدين بتتجمد وبيتم تصديرها..

▪ طب ليه قتل وصعق ومش بتتذبح.. وايه فايدة الذبح

لان هناك نوعين من الدم المؤكسد وده محمل بالأكسجين والمغذيات

والدم غير المؤكسد وده محمل بثاني اكسيد الكربون والنفايات يعني دم فاسد بالبلدي كده..

▪ لما بيتم الذبح بتحدث للحيوان انقباضات عضلية وتشنجات.. الانقباضات دي بتضغط على الشعيرات الدموية بجسم الحيوان..

فبيتم خروج الدم من الجرح الذبحى وبيتم تصفية الحيوان من الدم بما فيه الدم الغير المؤكسد" الفاسد " ..

وعشان كده الصح ان الحيوان يتعلق من رجليه بعد الذبح عشان الدم كله يخرج من رقبته وبدون فصل الرأس عن الجسم تماما....

طب انا لو قدرت احبس اغلب الدم ده وميخرجش من الحيوان وزنه حيفضل تقيل عني وزنه يكون اكتر يعني مكسب اكتر..

وتعرف هذه العملية بحبس الدم او الاحتقان بالدماء.. وعشان كده بيتم القتل بالصعق..

يعني الذبح علميا وصحيا مظبوط مش مجرد روتين ديني والسلام.

▪ نيجي للكبدة..

1- طبقا لمبدأ العرض والطلب الكبدة المفروض تكون اغلي من اللحمة.. لان كميتها قليلة جدا بالنسبة للحمة كنسبة وتناسب يعني..

ولأن الكبدة بيعتبروها "عالميا" غير صالحة للاستهلاك الادمي..



لأنهم بيعتبروها مركز لتكسير السموم في الجسم + وتحبس بها الدم الغير مؤكسد فيها بسبب طريقة القتل..

* يعني المفروض انها حرفيا بتتعامل عندهم معاملة النفايات وبيتم التخلص منها..

* لهذا السبب روسيا منعت استيراد الكبدة منذ عام 2013.

2- حتي الدول اللي بتستورد لحمة مش بتستورد الكبدة معاها لأنها بالنسبة لهم نفايات زي ما وضحنا + انها بتكون محملة بالدم الفاسد الغير مؤكسد..

وده اللي بيفسر استمرار نزول الدم منها مهما تم غسلها عدة مرات.. وساعتها بتكون "في الغالب" دي علامة من علامات عدم الذبح.

3- اذن كبدة مستوردة = دم فاسد + مواد هرمونية،

كبدة بلدي = مواد هرمونية ".. الا لو تم التأكد من مصدرها وعدم حقن الحيوان بالهرمونات" تربيه بيتي مثلا.

4- اللحوم اللي بتستوردها " الصين واريتريا وكينيا " لا يتم استيراد الكبدة معها لان الدول دي بتكون عاوزة لحوم بس.. وبالتالي مش عاوزين الكبدة السامة معاها..

او ممكن يستوردوا الحيوانات حية ويقتلوها وبرضوا مبياكلوش الكبدة بتاعتها.

5- ولأن الكبدة دي بتبقي نفايات وعبء على الدول دي وبتحتاج مصاريف ف بتيجي لينا احنا نشتريها لأنها رخيصة...

بلاش تاكلوا كبدة الا لو مكشوف عليها من طبيب بيطري داخل المجزر يعني طازجة وايضا اذا كنتم متأكدين من مصدرها غير كده لأ ..