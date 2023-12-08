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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الجسم يعيد إصلاح نفسه .. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

اصلاح الجسم
اصلاح الجسم

 تساعد معرفة فوائد الإقلاع عن التدخين بعض الأشخاص في اتخاذ قرار وقف هذه العادة السيئة للحفاظ على أنفسهم وتفتح باب الامل في اصلاح الجسم 

وفقا لما جاء في موقع "NHS inform " بالرغم من أن التدخين يضر صحتك بشكل خطير، إلا أنه بمجرد التوقف عنه، يبدأ جسمك في إصلاح نفسه.

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في غضون أيام سوف تواجه:

انخفاض في معدل ضربات القلب
عودة مستويات أول أكسيد الكربون والأكسجين في الدم إلى وضعها الطبيعي (على غرار أولئك الذين لم يدخنوا ابدا)  
تحسن حاسة التذوق والشم لديك


خلال أسابيع ستجد:

انخفاض في خطر الموت المفاجئ من نوبة قلبية
تحسن في وظائف الرئة
سعال أقل وضيق في التنفس
نوبات ربو حادة أقل

الربو
الربو


في غضون بضعة أشهر سوف تجد:

تحسن في أعراض التهاب الشعب الهوائية المزمن (البلغم، الصفير، وضيق في التنفس)
أقل خطر الإصابة بالقرحة

قرحة
قرحة


تشمل الفوائد خلال عام من الإقلاع عن التدخين ما يلي:

خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (CHD) إلى النصف
تحسن في وظائف الرئة بين الأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن الخفيف إلى المتوسط
بالإضافة إلى الفوائد الفورية والطويلة المدى لصحتك، هناك العديد من الأسباب الوجيهة الأخرى للتوقف عن التدخين.

القلب
القلب

منع الإضرار بالآخرين:التوقف عن التدخين يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة أصدقائك وعائلتك.

التدخين السلبي : التوقف عن التدخين يعني أنك لم تعد تؤذي الآخرين من خلال التدخين السلبي (التدخين السلبي) وهذا يفيد الرضع والأطفال على وجه الخصوص، الذين هم عرضة للخطر 

التدخين أعراض التهاب الشعب الهوائية أعراض التهاب أضرار التدخين الانسداد الرئوي المزمن الاقلاع عن التدخين التدخين السلبي

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