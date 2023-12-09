نشرة الفن|الحزن يسيطر على أحمد حلمي أثناء تلقي عزاء شقيقه .. هاني شاكر بقرار فني جديد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.
الحزن يسيطر على أحمد حلمي أثناء تلقي عزاء شقيقه.. صور
تلقى الفنان أحمد حلمي واجب العزاء فى وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي فى محافظة بنها، والذى توفي اليوم أثر أزمة قلبية تعرض لها.
وفاة شقيق طاهر أبو ليلة .. والعزاء غدًا
أعلن الفنان طاهر أبو ليلة منذ قليل، وفاة شقيقه المدعو محمد فاروز، وسيقام العزاء غدًا ، وأعلن ذلك من خلال حسابه الرسمي هلى موقع إنستجرام.
أجمل ختام لرحلتنا بالسعودية| إلهام شاهين وهالة سرحان تؤديان مناسك العمرة ..صور
نشرت الفنانة إلهام شاهين عددًا من الصور وهى تؤدي مناسك العمرة من أمام الكعبة ، بصحبة الإعلامية هالة سرحان.
جرأة لايقة عليا | قرار فني من هاني شاكر .. فيديو
قال الفنان هاني شاكر إنه قرر أنه سيتجرأ فى إختياره لأغانيه خلال الفترة القادمة ،بشرط أن تناسب شخصيته.
قبل عرضه في السينمات.. تفاصيل فيلم عصابة عظيمة لـ إسعاد يونس
أعلنت شراكة الإنتاج السينمائي بين الشركة العربية للسينما و موفي ستوديوز عن إطلاق فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس.