قبل عرضه في السينمات.. تفاصيل فيلم عصابة عظيمة لـ إسعاد يونس

أعلنت شراكة الإنتاج السينمائي بين الشركة العربية للسينما و موفي ستوديوز عن إطلاق فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس ، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض السينمائية فى بداية شهر يناير لعام 2024.

و أصدرت الشركة المنتجة لفيلم العصابة الكبرى البوستر الرسمي للفيلم تمهيدا لعرضه في دور السينما، وظهرت في البوستر الفنانة إسعاد يونس، محاطة بالفنان محمد محمود، فرح الزاهد، رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة.

فيلم عصابة عظيمة

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة حول إسعاد يونس حيث تجسد شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على خطة لإستعادة حقوقهما.

ويضم العمل أبرز النجوم الشباب ، وهما: رنا رئيس، ومطرب المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.

تعاون إسعاد يونس مع أحمد مكي فى السينما

وعلى صعيد أخر ، أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع والتى تمتلكها الفنانة إسعاد يونس عن عودة الفنان أحمد مكي للسينما مجددا بعد غياب 10 أعوام ، حيث أعلنت الشركة خلال الأيام الماية ، عن إنتاج الفيلم الجديد للنجم أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024. ويأتي هذان الفيلمان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط.