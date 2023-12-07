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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غياب 10 أعوام.. تفاصيل عودة أحمد مكي للسينما برعاية إسعاد يونس

أحمد مكي يوقع عقد
أحمد مكي يوقع عقد فيلمه الجديد مع اسعاد يونس

أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع والتى تمتلكها الفنانة إسعاد يونس عن عودة الفنان أحمد مكي للسينما مجددا بعد غياب 10 أعوام.

وأصدرت الشركة العربية بيانا أعلنت فيه عن خطتها لعام 2024، والتى تبدأها بفيلم عصابة عظيمة للفنانة إسعاد يونس وبعدها تبدأ التحضير لفيلم مكي الجديد.

وجاء فى البيان: تعلن شراكة الإنتاج السينمائي بين الشركة العربية للسينما و موفي ستوديوز عن إطلاق فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس! عودة "صاحبة السعادة" إلى شاشات السينما في عام 2024.

 

وتعود إسعاد يونس إلى  شاشة السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، بفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج المخرج وائل إحسان. 

 

الفيلم من المقرر طرحه فى بداية يناير 2024 وبطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، مصطفي عنبة، فرح الزاهد، و الطفلة لوسيندا سليمان. 

 

وضيوف الشرف محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمى.

 

فيلم أحمد مكي 

وأضاف البيان : كما أعلنت الشراكة اليوم عن إنتاج الفيلم الجديد للنجم أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024. ويأتي هذان الفيلمان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط.

 

آخر أفلام أحمد مكي 

وكان أخر أفلام الفنان أحمد مكي سمير أبو النيل والذي تم طرحه عام 2013، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب لذلك توقف مكي عن السينما فترة وركز فى تقديم مسلسل الكبير أوي.

احمد مكي اسعاد يونس الشركة العربية للانتاج والتوزيع موفي ستوديوز

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