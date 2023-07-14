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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طاهر أبو ليلة: كنت بخاف أقعد مع الناس ودخلت الوسط الفني بالصدفة

طاهر أبو ليلة
طاهر أبو ليلة

تحدث الفنان طاهر أبو ليلة، في لقاء تلفيزيوني عن بدايات عمله في التمثيل، بجانب حديثه عن تعاونه مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وقال طاهر أبو ليلة، خلال لقائه في برنامج (زووم ونص)، على شاشة قناة (هي): أنا دخلت الفن بالصدفة البحتة، يعني أنا كنت بخاف أقعد مع حد، ومكنتش متخيل إني أدخل المجال ده والناس كلها تعرفني، صدفة مكنتش عامل حسابي عليها.

وعن كيفية دخوله الوسط الفني، قال طاهر أبو ليلة:  كنت شغال في فندق وكنت بشوف الفنانين والمخرجين، وكنت بقعد وسط أصحابي على القهوة كنت بقولهم إني شوفت عادل إمام وأحمد زكي، وفي واحد من أصدقائي طلب مني أقول للمخرج شريف عرفة أنه عايز يمثل، وبالفعل قولتله وقالي لأ أنا عايزك أنت، وجربت أدخل المجال وبحاول هو المجال مش مجالي.

وعن عمله في أولى أفلامه مع الفنان علاء ولي الدين، ذكر بأن الفنان الراحل كان طيب القلب و خفيف الظل، ففي أحد المشاهد التي تم تصويرها في البحر، وكان ذلك على حافة الشاطئ، كان خائفًا وكأنه في قلب البحر.

وأضاف أنه في أحد المشاهد عندما كان يمتطئ الجمل في الفيلم، كان وجهه لونه أحمر من كثرة الخوف، وكان علاء ولي الدين يساعده، معقبًا: كان بيقولي أعمل إيه ومعملش إيه، كنت أنا لسا معرفش حاجة، وهو ليس محبوبًا مني فقط بل من المصريين جميعًا .

 

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