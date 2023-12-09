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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من تجهيز مقار ولجان الانتخابات الرئاسية بمدينة رأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، الانتهاء من تجهيز جميع مقار اللجان الانتخابية بالمدينة، مؤكدا أنه تم توفير جميع الخدمات لاستقبال الناخبين وتهيئة الأجواء العامة، بما يضمن سير العمل داخل اللجان  والمقرر إجراؤها أيام 10، و11، و12 ديسمبر الجاري.

 

أكد رئيس المدينة أنه تم إنهاء التجهيزات الإدارية للظهور بالشكل اللائق، من حيث النظافة العامة داخل اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير مظلات و كراسي لاستراحات كبار السن و كرسي متحرك أمام كل لجنة لذوى الهمم مما يحقق يحقق الأمان والتيسيرعلى المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية. 

البحر الأحمر اخبار محافظات اللجان الانتخابية رأس غارب

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