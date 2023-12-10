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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الزمالك السابق: عمر جابر يستحق الانضمام للمنتخب على حساب نجم الأهلي

صدى البلد

قال أحمد دويدار، لاعب نادي الزمالك السابق إن عمر جابر، لاعب الأبيض يستحق الانضمام للمنتخب المصري في الفترة المقبلة، على حساب محمد هاني، لاعب النادي الأهلي.

وتابع أحمد دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمر جابر يجب أن ينضم لمنتخب مصر، الآن يقدم مستوى جيد، وهذا هو مستواه الحقيقي".

وأضاف: "عمر جابر يستحق الانضمام للمنتخب على حساب محمد هاني، ويكون هو في مركز الظهير الأيمن مع عمر كمال عبد الواحد".

وتابع: "ميزة عمر جابر هي الجوانب الهجومية، بالإضافة للسرعات، وهذه إضافة يحتاجها المنتخب المصري في هذا المركز".

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