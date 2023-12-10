محافظ الدقهلية: غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية وجود غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية .

وقال الدكتور أيمن مختار - في تصريح خاص لقناة (النيل للاخبار) - " توجد غرفة عمليات رئيسية مفتوحة على مدار 24 ساعة، وقد كانت موجودة بالفعل قبل بدء الانتخابات وعلى اتصال مع الغرفة الرئيسية في مجلس الوزراء والغرفة الوزارية في وزارة التنمية المحلية والحماية المدنية والمرور وذلك حتى يظهر العرس الانتخابي بمظهر أكثر من جميل ".

ودعا محافظ الدقهلية إلى ضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم مدى وعي الشعب المصري.