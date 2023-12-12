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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان.. مصرع 23 من مسؤولي الأمن وإصابة آخرين في هجوم مسلح

صدى البلد

أعلن مسؤولون إن هناك مسلحين اقتحموا مركزا للشرطة في شمال غرب باكستان ، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 23 من مسؤولي الأمن وإصابة عدد آخر في هجوم بقنبلة وبنادق. 

 

وأعلنت جماعة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم.


وقال اعزاز محمود المسؤول في خدمة الإنقاذ التي تديرها الدولة إن الهجوم الذي وقع في منطقة ديرا إسماعيل خان على مشارف المناطق القبلية التي ينعدم فيها القانون على الحدود مع أفغانستان أدى إلى إصابة 28 شخصا.


وأضاف: "مازلنا نسمع إطلاق نار".


وقالت مصادر في إدارة المنطقة، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن المسلحين صدموا بمركبة محملة بالمتفجرات البوابة الرئيسية لمركز الشرطة، ثم أعقب ذلك هجوم مسلح.


وقالت جماعة طالبان الباكستانية، التي ظهرت مؤخرًا، في بيان لها، إن مقاتليها نفذوا الهجوم الذي استهدف الجيش الباكستاني، لكن لم يتم التحقق من الهدف من قبل المسؤولين أو الجيش.


ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه المجموعة مرتبطة بجماعة تحريك طالبان باكستان الرئيسية التي تضم متشددين إسلاميين وطائفيين والتي استهدفت الدولة ووكالاتها لسنوات، سعياً للإطاحة بالحكومة واستبدالها بحكومة قائمة على الحكم. على علامتهم القاسية للقوانين الإسلامية.

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