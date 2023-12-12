مستقبل وطن بالشرقية ينظم مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

نظم حزب مستقبل وطن الشرقية أكبر مسيرة حاشدة لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الهام تقدمهم الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ وامين الحزب بالمحافظة وجميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب وأمناء الامانات وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة ورجال الدين الاسلامي والمسيحي.

اكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ انه طافت المسيرة عددًا من الشوارع الرئيسية بمنطقة القومية وصولًا لمدرسة الشهيد أحمد وحيد بمشاركة العديد من أعضاء الحزب والمواطنين حاملين أعلام مصر مرددين هتافات كان من أبرزها «تحيا مصر».

واضاف الدكتور "سليم" أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت للتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية مشيراً إلى أن ممارسة كل مواطن شرقاوي حقه الإنتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار من يمثله رئيساً للجمهورية والذي يأتي حفاظاً على مكتسبات الدولة وتحقيقاً للتنمية الشاملة والمنشودة.

ودعا أمين الحزب بالشرقية جموع المواطنين الذين لم يشاركوا في العرس الديموقراطي للنزول إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في الإنتخابات الرئاسية مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم أعضاء حزب مستقبل وطن بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة في توعية المواطنين بأهمية النزول والمشاركة في العملية الإنتخابية.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .

الجدير بالذكر انه يبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح الأحد، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

فيما قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يراهن على وعي المواطن الشرقاوى وحرصه على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تمثل عرسا ديمقراطيا واحتفالية فى حب مصر، يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة لاختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة المصرية، كما أكد على ضرورة تشجيع المواطنين والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإرسال لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكا ديمقراطيا على أرض الواقع ويسعى أبنائها للمشاركة فى صنع مستقبل وطنهم الغالى مصر.

وأشار المحافظ إلى أهمية ممارسة جميع أبناء المحافظة حقهم الدستورى والقانونى فى الانتخابات الرئاسية والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن وستكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية في نسب التصويت.

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