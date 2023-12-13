أخبار التعليم.. لطلاب الجامعات.. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024... شروط وطريقة التقديم لوظيفة باحث أكاديمي للسكان والمجتمعات العادلة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لطلاب الجامعات.. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024

يتساءل الكثير من طلاب الجامعات المصرية في الوقت الحالي، عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024 حتى يكونوا على علم به، وحتي لا يشعروا بالقلق والخوف دائمًا من الدراسة يريدون معرفة الموعد حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

شروط وطريقة التقديم لوظيفة باحث أكاديمي للسكان والمجتمعات العادلة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن وظيفة باحث أكاديمي للسكان والمجتمعات العادلة، مشيرة إلى أن كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقر IIASA بالنمسا، على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، سيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي دوام كامل لمدة عام مع إمكانية التجديد فيما بعد.

كلية الحقوق بجامعة كوين ماري تعقد ندوة حول فرص الحصول على منح

عُقدت ندوة تعريفية لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس حول برامج الدراسات العليا في جامعة كوين ماري والمنح المقدمة من الجامعة البريطانية العريقة لطلابنا في إطار الشراكة بين الجامعتين.

لليوم الثالث.. استمرار موجات المشاركة الكبيرة لجامعة القاهرة في الانتخابات الرئاسية 2024

تشهد جامعة القاهرة منذ صباح اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر أكبر مشاركة لمنتسبي جامعة القاهرة في مسيرات متتالية للتوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة 2024، تحت شعار "انزل شارك... مصر هي الأهم"، تحت الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة لنزول منتسبي جامعة القاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسة المصرية والتي بدأت الأحد 10 ديسمبر وتنتهي اليوم وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

تفاصيل المشاركة في المدرسة الشتوية بالجمعية المصرية للرياضيات بالبحث العلمي

تعقد اللجنة الوطنية للرياضيات المشكلة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالاشتراك مع قسم الرياضيات بكلية العلوم - جامعة حلوان، والجمعية المصرية للرياضيات، المدرسة الشتوية بعنوان ”برنامج معادلة أويلر للسوائل غير القابلة للانضغاط “.

مسيرات حاشدة لطلاب وأساتذة جامعة 6 أكتوبر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

حرص طلاب وأساتذة جامعة 6 أكتوبر على المشاركة في فى الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث على التوالي

لجميع الفرق الدراسية.. آداب الزقازيق تعلن جداول امتحانات الترم الأول 2023-2024

يتساءل الكثير من طلاب كلية الآداب بـ جامعة الزقازيق، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى يكونوا على علم بها، وذلك لمراجعة المقررات الدراسية بكل جدٍ واجتهاد دون قلق أو توتر، لكي يحصلوا على تقديرات مرتفعة.

علوم حلوان تعلن مواعيد امتحانات منتصف العام لجميع الفرق الدراسية

يتساءل الكثير من الطلاب في الوقت الحالي، عن جداول امتحانات الترم الأول 2023-2024 بكلية العلوم جامعة حلوان حتى يقومون بمراجعة المقررات الدراسية بكل جدٍ واجتهاد دون قلق أو توتر، لكي يحصلوا على تقديرات مرتفعة.

جامعة القاهرة: عشرات الآلاف من الطلاب وهيئة التدريس أدلوا بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

شهدت جامعة القاهرة في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، موجة خامسة من المشاركة الفعالة للفرع الدولي لجامعة القاهرة و كليات الإعلام، والدراسات العليا للتربية، ودار العلوم، والمعهد القومي لليزر، والتجارة، والدراسات الافريقية العليا، ومراكز الجامعة، والتعليم المدمج، وعدد من الإدارات العامة بالجامعة، في انتخابات الرئاسة 2024 تحت شعار "انزل شارك .. مصر هي الأهم"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وفي ضوء حرص منسوبي الجامعة على المشاركة الحرة في الاستحقاق الانتخابي المهم.