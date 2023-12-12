عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لليوم الثالث.. استمرار موجات المشاركة الكبيرة لجامعة القاهرة في الانتخابات الرئاسية 2024

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تشهد جامعة القاهرة منذ صباح اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر أكبر مشاركة لمنتسبي جامعة القاهرة في مسيرات متتالية للتوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة 2024، تحت شعار "انزل شارك... مصر هي الأهم"، تحت الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة لنزول منتسبي جامعة القاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسة المصرية والتي بدأت الأحد 10 ديسمبر وتنتهي اليوم وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

txt

جامعة القاهرة تواصل إطلاق مسابقات للطلاب قبل نهاية الفصل الدراسي الأول| تفاصيل

txt

إقبال متزايد للناخبين من منتسبي جامعة القاهرة باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024

وفي تلقائية وطنية يواصل منتسبو جامعة القاهرة الاحتشاد والاصطفاف أمام مبني القبة متوجهين الى لجان الانتخابات المتعددة رافعين أعلام مصر في جو احتفالي ومظهر حضاري يعكس المظهر الحضاري للجامعة والتي تواصل لليوم الثالث علي التوالي تقديم كافة التسهيلات لتيسير وإتاحة مشاركة جميع منتسبيها للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم لممارسة حقوقهم بسهولة ويسر إيمانًا من الجامعة بدورهم المهم في تحديد مستقبل الوطن.

جدير بالذكر، انه انطلقت من جامعة القاهرة، على مدار يومي الأحد والإثنين مسيرات حاشدة للمشاركة الفعالة والإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية الحرة داخل مصر، شارك فيها منتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، بما يعكس حرص المجتمع الجامعي على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

موضوعات متعلقة

متاحة خلال الفصل الدراسي الأول.. جامعة القاهرة تعلن عن مسابقة الشطرنج

قبل انتهاء اليوم الأول|توافد كبير بلجان مصر الجديدة للتصويت في الانتخابات الرئاسية

ندوات تثقيفية بكلية الإحصاء جامعة القاهرة عن قيمة المشاركة بالحياة السياسية والحق الانتخابي

جامعة القاهرة تنظم ندوة لتوعية ذوي القدرات الخاصة بحقوقهم الدستورية

ترشيحاتنا

15 لجنة للوافدين.. الهيئة الوطنية: إقبال غير مسبوق للناخبين في شرم الشيخ

بقذائف التاندوم.. سرايا القدس تعلن تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

انقسام ووقف نشاط.. إعلان صادم من الاتحاد الأوروبي بشأن قطاع غزة

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

الأطفال يتوافدون مع أمهاتهم على صناديق الاقتراع بالشروق.. وأعضاء اللجنة يحتفون بهم

لليوم الثالث على التوالي.. إقبال كثيف بلجان المغتربين بمدينة العبور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. اعرف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

مايا مرسي تتابع من غرفة عمليات المجلس مشاركة المرأة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

فيديو

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ