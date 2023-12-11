إقبال متزايد للناخبين من منتسبي جامعة القاهرة باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجان تصويت الانتخابات بمدرسة السعيدية والمركز القومي للبحوث والمركز التكنولوجي بمجمع المصالح الحكومية بالجيزة، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، وفي الفترة المسائية، إقبالا متزايدا ومشاركة إيجابية للناخبين من منتسبي جامعة القاهرة، للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر المقبل، تحت شعار انزل شارك .. مصر هي الأهم، والتي بدأت الأحد 10 ديسمبر وتستمر حتى الثلاثاء وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.

جامعة القاهرة تواصل المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد منتسبو جامعة القاهرة أهمية المشاركة الانتخابية لما لها من آثار إيجابية كبيرة ومهمة على مستوى الأفراد والمجتمع، وحتى على المستوى العالمي، حيث أنها تزيد من الوعي والانتماء الوطني وتنمى الشعور بالكرامة والقيمة، بما يؤثر بالإيجاب على الحياة السياسية ككل وتزيد من صلابة الجسد السياسي في المجتمع، بالإضافة إلى أنها حق دستوري كفله الدستور والقانون لكل مواطن.

وتأكيدًا لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، على مدار الأسابيع الماضية ندوات توعوية لطلابها لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.