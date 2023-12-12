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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط وطريقة التقديم لوظيفة باحث أكاديمي للسكان والمجتمعات العادلة

وظيفة باحث أكاديمي
وظيفة باحث أكاديمي للسكان والمجتمعات العادلة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن وظيفة باحث أكاديمي للسكان والمجتمعات العادلة، مشيرة إلى أن كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقر IIASA بالنمسا، على أن يباشر المرشح المختار مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن، سيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي دوام كامل لمدة عام مع إمكانية التجديد فيما بعد.

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وظيفة باحث أكاديمي للسكان والمجتمعات العادلة

وأشارت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن الإعلان عن وظيفة باحث أكاديمي للسكان والمجتمعات العادلة يأتي في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA.

وتابعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المرشح الذي يتقدم لـ وظيفة باحث أكاديمي للسكان والمجتمعات العادلة، والتي جاءت كالتالي:

- درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها، وخبرة في العلوم الإنسانية أو تخصصات العلوم الاجتماعية.

- سجل نشر في الدوريات الرائدة عالية التأثير في واحد أو أكثر من مجالات العلوم الاجتماعية.

- خبرة في إدارة المشاريع الدولية.

والتقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأسرة الطالب يحيى عبدالناصر محمد "العبقري" والمُقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بمحافظة دمياط، بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجُمهُورية بالتحاقه للدراسة بكلية العلوم بإحدى الجامعات، نظرًا لنبوغه العلمي ، وحضر اللقاء د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على اهتمام رئيس الجمهورية برعاية المُتفوقين والمُوهوبين والنوابغ، مشيرًا إلى أهمية وضع المعايير ورؤية واضحة واستراتيجيات وتشريعات لاكتشاف هؤلاء الطلاب وصقل مهاراتهم وخبراتهم وتوجيه برامج دراسية ومهارات رقمية تساعد على تطوير مواهبهم.

كما طمأن الوزير أسرة الطالب بأنه تمت الموافقة على التحاق الطالب "العبقري" بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بعد اجتياز اختبار مكافئ للشهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات قامت بإنشاء مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين، حيث تختص هذه المراكز بالتعاون مع إدارات الكليات والمعاهد بالجامعات، باكتشاف المواهب والنوابغ في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني لديهم، وتنمية وعى المجتمع بأهمية الموهبة والنُّبوغ والإبداع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ.

ونوه الدكتور أيمن عاشور بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجحت في تطوير استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مع مهمة أساسية تتمثل في رعاية بيئة مواتية للعلم والتكنولوجيا والابتكار وتحسين قدراتها لإنتاج المعرفة بكفاءة وفعالية؛ بهدف تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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