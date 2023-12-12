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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الحقوق بجامعة كوين ماري تعقد ندوة حول فرص الحصول على منح

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

عُقدت ندوة تعريفية لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس  حول برامج الدراسات العليا في جامعة كوين ماري والمنح المقدمة من الجامعة البريطانية العريقة لطلابنا في إطار الشراكة بين الجامعتين.

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ياتى ذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس،   الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق، وفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الكلية وكلية الحقوق بجامعة كوين ماري البريطانية.

وحضر اللقاء الذي انعقد على تطبيق الزووم ما يربو على مئتي طالب من طلاب الفرق النهائية بالكلية، وطلاب الدراسات العليا وكذلك أعضاء الهيئة المعاونة، وحاضر في الندوة  كلير بيرك، مديرة مكتب التعاون الدولي بجامعة كوين ماري، وكذلك  سامانتا هيفمان، مسؤولة القبول ببرامج الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة كوين ماري. 

واستعرضت المحاضرتان شروط القبول للدراسة، وكيفية إعداد ملف التقدم للقبول بالجامعة وللإجراءات الميسرة وكذلك لتخفيضات المصروفات المقررة لطلاب جامعة عين شمس باعتبار الشراكة بين الجامعتين.

كما أوضحت مداخلة  بيرك أن جامعة كوين ماري خصصت فريقا من العاملين فيها لمساعدة الطلاب المتقدمين من جامعة عين شمس على إعداد ملف التقدم، وذلك من خلال بريد الكتروني خاص، وكذلك جروب للواتساب خاص بالشراكة بين الجامعتين.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة كوين ماري من أفضل الجامعات البريطانية في التصنيف ويتقدم لها سنويا ما بين سبعة وثمانية آلاف طالب للدرسة ببرنامج الدراسات العليا للقانون، ولا تزيد نسبة القبول عن 15%.

واختتم الندوة  الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والذي أشار في كلمته إلى أهمية الشراكة بين الجامعتين، وإلى الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة عين شمس لتطوير هذه الشراكة ودعمها في كافة مجالات التبادل الطلابي، والعمل البحثي وكذلك التدريس المشترك، وهي كلها مجالات تدخل من ضمن اتفاق الشراكة.

وتأتي أعمال هذه الندوة في ظل توجه الكلية الحثيث لتطوير برامجها ورفع مستوى شراكاتها الدولية، وقد عمل على تنظيم الندوة وإدارتها الدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.

كلية الحقوق بجامعة كوين ماري تعقد ندوة تعريفية لطلاب الكلية حول فرص وإجراءات الحصول على منح دراسية3
كلية الحقوق بجامعة كوين ماري تعقد ندوة تعريفية لطلاب الكلية حول فرص وإجراءات الحصول على منح دراسية3
كلية الحقوق بجامعة كوين ماري تعقد ندوة تعريفية لطلاب الكلية حول فرص وإجراءات الحصول على منح دراسية2
كلية الحقوق بجامعة كوين ماري تعقد ندوة تعريفية لطلاب الكلية حول فرص وإجراءات الحصول على منح دراسية2
كلية الحقوق بجامعة كوين ماري تعقد ندوة تعريفية لطلاب الكلية حول فرص وإجراءات الحصول على منح دراسية1
كلية الحقوق بجامعة كوين ماري تعقد ندوة تعريفية لطلاب الكلية حول فرص وإجراءات الحصول على منح دراسية1
كلية الحقوق بجامعة كوين ماري تعقد ندوة تعريفية لطلاب الكلية حول فرص وإجراءات الحصول على منح دراسية
كلية الحقوق بجامعة كوين ماري تعقد ندوة تعريفية لطلاب الكلية حول فرص وإجراءات الحصول على منح دراسية
كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة كوين ماري البريطانية جامعة كوين ماري Jobs Education

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