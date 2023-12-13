الجيش الإسرائيلي: القتال داخل حي الشجاعية معقد بسبب كثافة الأنفاق والبنية التحتية المدنية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن القتال داخل حي الشجاعية معقد بسبب كثافة الأنفاق والبنية التحتية المدنية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن واء جولاني يواصل القتال داخل حي الشجاعية منذ أسبوع وسط مناورات كثيفة.

كانت قد قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفقد تفوقه في قطاع غزة أمام مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وأوضحت الصحيفة أنه في الأيام الأخيرة، أدرك الجيش الإسرائيلي أن الخصائص القتالية لحماس أقل تنظيما وأكثر تحديدا، مشيرة إلى أن الحالات التي تفاجأت فيها القوات ودخلت في كمين، كانت النتيجة صعبة للغاية.