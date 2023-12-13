قيادي بالحزب الديمقراطي الأمريكي : شعبية بايدن تراجعت بشدة | فيديو

أكد الدكتور مهدي عفيفي، القيادي بالحزب الديمقراطي الأمريكي، أن السياسية الأمريكية داعمة لإسرائيل 100%، مؤكداً أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت بشدة ليس فقط في الوطن العربي بل في الكثير من دول العالم.

القيادي بالحزب الديمقراطي الأمريكي:الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ أي قرارات مخالفة للكيان الصهيوني

وأضاف"مهدي عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الحرب في فلسطين كشفت الوجه الحقيقي للصهيونية الإسرائيلية، بالإضافة إلى ازدواجية المعايير.

وأشار القيادي بالحزب الديمقراطي الأمريكي إلى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ أي قرارات مخالفة للكيان الصهيوني على الإطلاق، ويمكن القول أن هناك تأييد أعمى لكافة أفعال الصهيونية.

