عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بالحزب الديمقراطي الأمريكي : شعبية بايدن تراجعت بشدة | فيديو

جو بايدن
جو بايدن

أكد الدكتور مهدي عفيفي، القيادي بالحزب الديمقراطي الأمريكي، أن السياسية الأمريكية داعمة لإسرائيل 100%، مؤكداً أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت بشدة ليس فقط في الوطن العربي بل في الكثير من دول العالم.

 القيادي بالحزب الديمقراطي الأمريكي:الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ أي قرارات مخالفة للكيان الصهيوني

 

وأضاف"مهدي عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الحرب في فلسطين كشفت الوجه الحقيقي للصهيونية الإسرائيلية، بالإضافة إلى ازدواجية المعايير.

وأشار القيادي بالحزب الديمقراطي الأمريكي إلى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ أي قرارات مخالفة للكيان الصهيوني على الإطلاق، ويمكن القول أن هناك تأييد أعمى لكافة أفعال الصهيونية.
 

 

الرئيس الأمريكي السياسية الامريكية العالم الولايات المتحدة الامريكية فلسطين الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: بايدن لن يعفو عن ابنه حال ثبتت إدانته

بعد تثبيت سعر الفائدة .. هبوط مؤشر الدولار الأمريكي

توجه للسعودية قبل إسرائيل.. تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي وولي العهد

الكرملين : روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر

هل أعضاء الكافر تسبح الله؟.. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

كتائب أبو علي مصطفى تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في الشجاعية وخانيونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الجمبرى؟ أهم الفوائد

النساء أم الرجال؟.. دراسة أمريكية تكشف الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الاعتداءات المسلحة

نصائح لاستخدام جهاز قياس السكري بشكل آمن

وش السعد.. ابنة سعد الصغير بالحجاب تشعل السوشيال ميديا بعيد ميلادها

فيديو

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

وصل لـ 45 جنيها.. تحرك حكومي عاجل للسيطرة على أسعار البصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ