في لقاء عاطفي.. بايدن يعبر عن تضامنه والتزامه تجاه عائلات الرهائن الأمريكيين

التقى الرئيس جو بايدن مع عائلات الأمريكيين الثمانية الذين تحتجزهم حماس كرهائن في غزة يوم الأربعاء، وهو لقاء تركه "متأثرًا"، وفقًا لجون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي. وفي حديثه في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، شارك كيربي أفكارًا حول الرد العاطفي للرئيس:

"لقد تأثر بقصصهم، وبالحب الذي يشعرون به، وبالأمل الذي ما زالوا يحملونه، وهو يحمل هذا الأمل أيضًا. وهو يتصرف بناءً على ذلك".

أكد بايدن للعائلات أنه سيتم إطلاعهم على كل خطوة على الطريق، معترفًا بالأيام الصعبة المقبلة لهذه العائلات، خاصة خلال موسم العطلات. وشدد كيربي على الواقع المؤثر لهذه العائلات، قائلاً: "سيكون هناك كرسي فارغ على الطاولة، وسيكون هناك سكون وصمت في الغرفة، وسيكون هناك ألم وقلق وخوف لا يمكن كبته".

مع دخول البلاد موسم العطلات، حث كيربي الجميع على إبقاء هذه العائلات في أفكارهم، مما يؤكد تفهم الرئيس لألمهم العميق.