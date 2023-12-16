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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنبأ بموته قبل ساعات على فيسبوك.. وفاة شاب في حادث قطار بالمنيا.. شاهد

تنبأ بوفاته وفاة
تنبأ بوفاته وفاة شاب بمطاي

تنبأ بوفاته قبل ساعات من رحيله وكتب منشورا على صفحته  على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" قائلًا.. اللهم وإن حان وقت موتي فلا تأمر ملك الموت أن يقبض روحي إلا وأنت راض عني يا الله " وبعدها بساعات انتشر خبر وفاة الشاب ضياء حاتم ابن مركز مطاي خريج معهد تمريض إثر تعرصه لحادث قطار أودي بحياته بشكل مفاجئ.

وعمت حالة من الحزن بين أهالي مركز مطاي شمال المنيا عقب وفاة ضياء حاتم  22 سنه خريج معهد تمريض، والذي فارق الحياة بشكل مفاجئ إثر تعرضه إلى حادث قطار أودى بحياته.

وقال والد الشاب ضياء إن نجله استيقظ في يوم الواقعة بشكل طبيعي وخرج من المنزل في طريقه إلى عمله حيث كان يسعى للعمل قبل تعيينه ممرضا فهو خريج معهد تمريض فكان يعمل اي شئ وكان يكافح من أجل توفير مصدر رزق  له.

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وأضاف ابني خرج في الصباح كعادته كل يوم الي العمل وقام بتقبيل يدي قبل مغادرة المنزل وسألني إذا كنت محتاج شئ قبل أن يمشي وفي نهاية اليوم اتي لي زميل له في العمل أخبرني ان ابني " ضياء" مات في حادث قطار.

وأوضح ان ضياء تنبأ بوفاته قبل 3 شهور من رحيله حيث أنه تحدث معي أكثر من مرة عن الموت وأخبره بأنه سيفارق الحياة وسيموت وكان يذكر الموت دايمًا ولكني كنت لا اركز معه وانه يتحدث عادي وقولت بيتكلم عادي وبعدها قالي إنه شاف رؤية للموت.

وأضاف الحمد لله راضون بقضاء الله وقدرة وان ضياء ابني كان يشهد له الجميع بحسن الخلق وطيبة القلب والاحترام.

وقدم أهالي مطاي التعازي والمواساة لأسرة الشاب ضياء وتحول موقع التواصل الاجتماعي الي سرادق للعزاء للتعبير عن الحزن لفقد شاب أشاد الجميع بحسن خلقه وتربيته سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويدخله فسيح جناته.

 

وفاة شاب بمطاي تنبأ بوفاته
وفاة شاب بمطاي تنبأ بوفاته
وفاة شاب بمطاي تنبأ بوفاته
وفاة شاب بمطاي تنبأ بوفاته
وفاة شاب بمطاي تنبأ بوفاته
وفاة شاب بمطاي تنبأ بوفاته
وفاة شاب بمطاي تنبأ بوفاته
وفاة شاب بمطاي تنبأ بوفاته
وفاة شاب بمطاي تنبأ بوفاته
وفاة شاب بمطاي تنبأ بوفاته
وفاة شاب بمطاي تنبأ بوفاته
وفاة شاب بمطاي تنبأ بوفاته
التواصل الإجتماعي فيس بوك الحزن الشديد تنبأ بوفاته حادث قطار خبر وفاة قضاء الله وقدره ملك الموت

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