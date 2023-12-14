تموين المنيا: ضبط 215 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 215 مخالفة تموينية متنوعة على مدار اليومين الماضيين، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 215 مخالفة تموينية على مدار اليومين الماضيين، منها 150 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين “إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - تصرف وتجميع- أخري منوعة”، و65 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين “عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية- ذبح خارج المجازر”، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

