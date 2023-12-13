15 شخصًا.. ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا والذي أسفر عن إصابة سائق و14 عاملة تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز المنيا ووقوع عدة إصابات، غالبيتهم من السيدات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة سائق وإصابة 14 سيدة، مصابون جميعا بجروح وكدمات متنوعة، وإشتباه ما بعد الارتجاج.

وضمت قائمة المصابين: أحمد. س. م 31 سنة سائق السيارة الربع نقل وريهام. خ. م 30 سنة ونورا. ع. ح 21 سنة وهايدي. م. ع 20 سنة وهبة. ر. ف 35 سنة ونجوى. ر. م 37 سنة وإيمان. ا. ع 30 سنة وأسماء . ا. ا 21 سنة وضحى. م. ك 19 سنة ومروة. م. ع 22 سنة ونادية. ع. م 30 سنة وشهد. ع. م 20 سنة وابتسام. ح. م 20 سنة و آية. ا. ع 20 سنة جميعهم مقيمون بإحدى القرى التابعة لمركز المنيا.

تم نقل المصابين للمستشفى العام أكد مصدر طبي استقرار حالتهم الطبيه تماثل بعضهم للشفاء وتقرر خروجهم ولا يزال آخرين يتلقون الرعايه الطبيه وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.