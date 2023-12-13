عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آليات وحلول عاجلة لتحسين مستوى الخدمات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بالمنيا

إصلاح عطل بمحطة مياه
إصلاح عطل بمحطة مياه

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية.

مؤكدًا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية منشأة الدهب بمبادرة حياة كريمة

محافظ المنيا: الشعب المصري قدم ملحمة وطنية وصورة حضارية في الانتخابات الرئاسية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم فحص شكاوى المواطنين، والتي أفادت بانقطاع المياه بقرية صفط الخمار حيث تم تلافي الشكوى بتشغيل البئر الارتوازية بالقرية بكامل طاقتها بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لتوفير المياه للمواطنين، إلى جانب المرور على المطابق والبالوعات الخاصة بالصرف الصحي بمحيط المدارس بقرية تله، والتأكد من صلاحيتها وتغيير التالف منها حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأكد عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، أنه تم الاستجابة لعدد من شكاوى المواطنين منها شكوى "بقرية الحسينية" بخصوص رفع كفاءة الطرق وتحسين حركة السير حيث تم تسوية طريق نزلة الدليل إلى قرية كفر الشيخ إبراهيم، وشكوى أخرى تفيد بوجود كسر بخط المياه الرئيسي بشارع عزبة العجمي بحي شرق المدينة وتم حل إزالة أسباب الشكوى وإصلاح العطل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فيما بدأت الوحدة المحلية بقرية أبو جرج فى بناء سور على الترعة أمام مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق حفاظا على سلامة التلاميذ.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الانتخابات الرئاسية القطاعات الخدمية المياه والصرف الصحى تحسين مستوى الخدمات رئيس مركز ومدينة شركة المياه والصرف الصحى والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

موضوعات متعلقة

صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية منشأة الدهب بمبادرة حياة كريمة

ترشيحاتنا

وصول 16 مصابا من غزة إلى رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 عسكريا أوكرانياً خلال 24 ساعة

وزيران صهيونيان يردان على بايدن: لن تكون هناك دولة فلسطينية

مفاجأة.. CNN تكشف موقف الولايات المتحدة من وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل

المشاكل بتخلص| ضم صفقات جديدة وانتهاء أزمة القيد.. ماذا يحدث بالزمالك؟

بسبب أوكرانيا.. المجر تصعد لهجتها وتؤكد عرقلة قمة الاتحاد الأوروبي القادمة|القصة الكاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

أشرف ذكي وسامح الصريطي فى جنازة زوج إيناس عبدالدايم |صور

الفن مش حرام.. صور وضعت حلا شيحة في مأزق

فيديو

شاهد.. ماذا حدث لنرويجي قفز من ارتفاع 40.5 متر في المياه المتجمدة؟

أغرب الأنواع.. بيتزا بالثعابين والصراصير.. اعرف التفاصيل

قنبلة بدبابتهم و«باي»| شاهد ماذا فعل أحد رجال المقاومة الفلسطينية بجنود الاحتلال

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ