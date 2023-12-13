آليات وحلول عاجلة لتحسين مستوى الخدمات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية.

مؤكدًا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم فحص شكاوى المواطنين، والتي أفادت بانقطاع المياه بقرية صفط الخمار حيث تم تلافي الشكوى بتشغيل البئر الارتوازية بالقرية بكامل طاقتها بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لتوفير المياه للمواطنين، إلى جانب المرور على المطابق والبالوعات الخاصة بالصرف الصحي بمحيط المدارس بقرية تله، والتأكد من صلاحيتها وتغيير التالف منها حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأكد عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، أنه تم الاستجابة لعدد من شكاوى المواطنين منها شكوى "بقرية الحسينية" بخصوص رفع كفاءة الطرق وتحسين حركة السير حيث تم تسوية طريق نزلة الدليل إلى قرية كفر الشيخ إبراهيم، وشكوى أخرى تفيد بوجود كسر بخط المياه الرئيسي بشارع عزبة العجمي بحي شرق المدينة وتم حل إزالة أسباب الشكوى وإصلاح العطل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فيما بدأت الوحدة المحلية بقرية أبو جرج فى بناء سور على الترعة أمام مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق حفاظا على سلامة التلاميذ.

