عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: اللجان تشهد إقبالا خلال ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024..صور

إقبال الناخبين بالمنيا
إقبال الناخبين بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة تشهد إقبالاً تاريخيا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية من ( الشباب ـ السيدات ـ الجمعيات الاهلية ـ النقابات ـ الشركات) منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، والبالغ عددهم 3 ملايين و 689 ألفا و 5 ناخبين، من خلال 508 مراكز انتخابية بإجمالي 585 لجنة فرعية بالإضافة إلى 3 لجان للوافدين.

 

مسيرة حاشدة أمام لجان المنيا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات.. شاهد

سيدات حزب النور في المنيا يشاركن في الانتخابات الرئاسية 2024| شاهد

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لسير العملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته، وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية ولتلقي أى شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أى مشكلة فى الحال لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز.

وأضاف أنه تم توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية واللجان العامة، للخروج بمستوى تنظيمي عال ومتميز أثناء سير العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين، منوها بتسهيل دخول الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن أثناء عملية التصويت، وحسن استقبال ضيوف المحافظة المشاركين في العملية الانتخابية .

وأكد المحافظ على وعى المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم الدستورية بما يليق بمكانة محافظة المنيا.

الجدير بالذكر، أن عملية التصويت انطلقت منذ الأحد 10 وحتى 12 ديسمبر الجارى على مدار ثلاثة أيام متتالية، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وفقا للجدول الزمني المعلن لإجراءات الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

إقبال كبير من الناخبين
إقبال كبير من الناخبين
إقبال كبير من الناخبين
إقبال كبير من الناخبين
إقبال كبير من الناخبين
إقبال كبير من الناخبين
الانتخابات الرئاسية 2024 التصويت بالانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المشاركة فى الانتخابات الرئاسية عمليات الفرز غرفة العمليات الرئيسية مسيرة حاشدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

ترشيحاتنا

بالزغاريد والأغاني الوطنية.. إقبال المواطنين على الانتخابات مركز أبوالنمرس.. فيديو وصور

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لإرتفاع أسعار البصل

أخبار التوك شو|حصاد الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث.. والشناوي يوجه رسالة هامة لـ جماهير الأهلي

حماس تدعو السلطة الفلسطينية لتجاوز اتفاقيات أوسلو والانتقال لطرف المقاومة

غدًا.. "الصحفيين" تدعو لساعة احتجاجية بالنقابة ووسائل الإعلام للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني

الرقصة الأخيرة.. ميسي ورونالدو وجها لوجه في موسم الرياض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

فيديو

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

شكلوا علم فلسطين.. مسيرة ضخمة لدعم غزة بشوارع إسبانيا

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ