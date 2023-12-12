سيدات حزب النور في المنيا يشاركن في الانتخابات الرئاسية 2024| شاهد

شهدت الانتخابات الرئاسية في محافظة المنيا، احتشاد عدد كبير من نساء حزب النور اللاتي حرصن على المشاركة في الانتخابات من أجل الإدلاء بأصواتهن.

وقد حرصت اللجنة النسائية في حزب النور على المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في كافة مراكز وقري محافظة المنيا ، فضلا عن مشاركة اللجنة النسائية في الحزب في استخراج بيانات الناخبين من أجل التسهيل عليهم في الإدلاء بصوتهم.

ومن جانبة ،اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية ومديريات الخدمات أنهت استعداداتها لتجهيز لجان المراكز الانتخابية البالغ عددها 508 مراكز انتخابية باجمالى 585 لجنة فرعية وتهيئتها لاستقبال 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين من أبناء المحافظة ، بالإضافة إلى تجهيز 3 لجان للوافدين وهى (مجمع مراكز التدريب المهنى بالمطاهرة، مدرسة كير بملوى، نادى المنيا الرياضى).

وتقام الانتخابات الرئاسية في محافظة المنيا داخل ، 508 مراكز انتخابية باجمالى 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز 3 لجان للوافدين وهى (مجمع مراكز التدريب المهنى بالمطاهرة، مدرسة كير بملوى، نادى المنيا الرياضى)

وكان اليوم الاول والثاني من الانتخابات الرئاسية قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين فى كافة المراكز الانتخابية بمراكز المحافظة امتد في بعض اللجان الي بعد التاسعة مساء

وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن اليومان الأول والثاني للانتخابات الرئاسية انتهى بدون أية معوقات مشيدا بوعي الناخبين الذين توافدوا بكثافة أمام اللجان واظهروا الشكل الحضاري للمصريين ،وأشار إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسته شخصيا وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات على مدار 24 ساعة، وتخصيص أرقام ( 0862342200 _0862320001 ) لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها أولا بأول.

وقرر المحافظ ، إلغاء الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، مؤكداً أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمى فقط يُسهم فى اتمام العملية الانتخابية وإخراجها بشكل متحضر، موجهاً بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة وكذلك إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

وكلف القاضي ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز واللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافٍ من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية لاحتواء المواطنين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين بما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم.

اللجنة النسائية بحزب النور

اللجنة النسائية بحزب النور