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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة الأئمة والطلاب.. مسيرة أزهرية بالمنيا لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

مسيرة للمنطقة الازهرية
مسيرة للمنطقة الازهرية بالمنيا

نظمت المنطقة الازهرية بالمنيا مسيرة حاشدة بمدينة المنيا في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك لحث المواطنين على المشاركة في العرس الديمقراطي، حيث بدأت المسيرة من أمام المنطقة الازهرية تقدمها رئيس المنطقة والأئمة، والمشايخ وطلاب الأزهر، رافعين الأعلام، ودعوا المواطنين على النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية. 

 

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وتقام الانتخابات الرئاسية في محافظة المنيا داخل ، 508 مراكز انتخابية باجمالى 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و689 ألف و5 ناخبين من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز 3 لجان للوافدين وهى (مجمع مراكز التدريب المهنى بالمطاهرة، مدرسة كير بملوى، نادى المنيا الرياضى)

كان اليومين الاول والثاني من الانتخابات الرئاسية قد شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين فى كافة اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة وامتد العمل في بعض اللجان الي ما بعد الساعة التاسعة مساء.

وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن اليومين الأول والثاني للانتخابات الرئاسية لم يشهدا أية معوقات مشيدا بوعي الناخبين الذين توافدوا بكثافة أمام اللجان واظهروا الشكل الحضاري للمصريين.

وأشار إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسته شخصيا وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات على مدار 24 ساعة، وتخصيص أرقام ( 0862342200 _0862320001 ) لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها أولا بأول.

وقرر المحافظ، إلغاء الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

وأكد أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمى فقط يُسهم فى اتمام العملية الانتخابية وإخراجها بشكل متحضر، موجهاً بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة وكذلك إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

وكلف القاضي ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز واللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافٍ من المقاعد بجميع المراكز الانتخابية لاحتواء المواطنين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين بما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم.

أئمة وطلاب المنطقة الازهرية بالمنيا
أئمة وطلاب المنطقة الازهرية بالمنيا
أئمة وطلاب المنطقة الازهرية بالمنيا
أئمة وطلاب المنطقة الازهرية بالمنيا
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