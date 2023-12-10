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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسيرات حاشدة لطلاب جامعة المنيا والعاملين للمشاركة في للانتخابات الرئاسية.. صور

طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا يشاركون في الانتخابات الرئاسية

شهدت جامعة المنيا مسيرات حاشدة لطلاب الجامعة، والطلاب المغتربين والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، شاركهم فيها الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، لحث الطلاب وجميع منتسبي الجامعة على واجبهم الوطني في ممارسة حقهم الانتخابي للاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية التي ترسم مستقبل مصر في المرحلة المقبلة.

 

المنيا.. إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء احتفالية.. فيديو وصور

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 شهد كورنيش المنيا اصطفاف الطلاب وطلاب المدن الجامعية المغتربين حاملين علم مصر أمام مقر لجان المغتربين بنادي المنيا الرياضي، حيث وفرت الجامعة وسائل نقل جماعي لنقل طلاب المدن للجانهم والعودة بهم؛ وذلك تسهيلاً لعمليات الإدلاء بأصواتهم.

أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته الغامرة لما شاهده من اقبال كبير من قبل ابناء الجامعة ومنتسبيها من الراغبين بالأدلاء بأصواتهم أمام لجان الانتخاب في الساعات الأولى، مؤكدًا على ثقته في وعي وإدراك الشباب الجامعي وحرصه على المشاركة الايجابية لاختيار من يقود البلاد في السنوات الست المقبلة.

طلاب جامعة المنيا يشاركون في الانتخابات الرئاسية
طلاب جامعة المنيا يشاركون في الانتخابات الرئاسية
طلاب جامعة المنيا يشاركون في الانتخابات الرئاسية
طلاب جامعة المنيا يشاركون في الانتخابات الرئاسية
طلاب جامعة المنيا يشاركون في الانتخابات الرئاسية
طلاب جامعة المنيا يشاركون في الانتخابات الرئاسية
طلاب جامعة المنيا يشاركون في الانتخابات الرئاسية
طلاب جامعة المنيا يشاركون في الانتخابات الرئاسية
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