إدراج برامج التعلم المدمج بجامعة المنيا على منصة "ادرس في مصر "

لجذب الطلاب الوافدين..

صرح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أن نظام التعلم المدمج والذى يجمع بين التعلم وجها لوجه والتعلم الإلكتروني من أحدث نظم التعليم العالمية، وهو نظام معتمد من المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاع للتخصصات المختلفة، وقد صدرت قرارات وزارية لأربعة برامج بجامعة المنيا هى برامج البكالوريوس المهني في التربية تخصص الحضانة ورياض الأطفال، بكلية التربية للطفولة المبكرة، الليسانس المهني في العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث، بكلية دار العلوم، والبكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعليم الرقمي، بكلية التربية النوعية، والبكالوريوس المهني في الإقتصاد المنزلى وعلوم الأسرة، بكلية التربية النوعية، والبكالوريوس المهني في إدارة المنشآت السياحية والفندقية، بكلية السياحة والفنادق. ويشترط في المتقدم أن يكون غير مصري الجنسية من الحاصلين على الثانوية العامة، أو دبلوم فني، أو ما يعادلهما.

وفي هذا الصدد اعلن د. عصام فرحات انه تم ادراج برامج التعلم المدمج بجامعة المنيا على منصة "ادرس فى مصر" وذلك لإتاحتها للطلاب الوافدين من الدول العربية الشقيقة كأحد الأنماط الحديثة للتعليم وباعتبار أن البرامج المعتمدة لهذا النمط بجامعة المنيا يقدم بجوده عالية ويلقى اقبالا كثيفا من الطلاب المصريين سواء داخل مصر او المقيمين بالخارج.

كما تشارك ثلاثة عشر جامعة مصرية فى اتاحة برامج جامعة المنيا من خلال بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا التى تمنح هذه الدرجات.



ويمكن للطلاب الوافدين التقدم للحصول على درجتى البكالوريوس او الليسانس بالتخصصات المنوه عنها عاليه اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من خلال الرابط التالى:

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/.../5f1851aa863d9...

كما يمكن الاطلاع علي خطوات التقدم علي منصة إدرس في مصر علي الرابط التالي:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ka4eBtP9Bg4Qv39q2jUzErGe3df23ppMdB6njUaD8sjrN3hEjrLNbcDAu3VfiZ2Bl&id=100064696659059&mibextid=2JQ9oc

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقدم : أصل المؤهل الدراسي، أصل شهادة الميلاد، صورة جواز السفر، عدد (7) صورة شخصية.