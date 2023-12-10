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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسيرات حاشدة بالمنيا لحث المواطنين على المشاركة في العرس الانتخابي.. صور

مسيرات حاشدة بالمنيا
مسيرات حاشدة بالمنيا

انطلقت داخل محافظة المنيا مسيرات حاشدة منذ الصباح الباكر رفع خلالها المشاركون في المسيرات شعار انزل شارك وذلك للمشاركة في العرس الديمقراطي. 

 

محافظ المنيا يعلن انتظام سير العملية الانتخابية في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024

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وشارك في المسيرات عدد كبير من المواطنين والأحزاب حيث طافت المسيرات في الشوارع وأمام اللجان لحث المواطنين على المشاركة في العرس الديمقراطي، ورفع المشاركون فيها الإعلام. 

كانت لجان الاقتراع بالمنيا قد شهدت توافد إعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 منذ بداية فتح اللجان، وأعلن محافظ المنيا انتظام العملية الانتخابية بجميع اللجان الانتخابية.

 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

تتابع غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، متابعة فتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد جرت خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حرص الهيئة على مشاركة أكبر قدر ممكن من المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية في متابعة الاستحقاق الانتخابي، إيمانا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به، وأن هذا النوع من المتابعة يمثل جزءا مهما من العملية الانتخابية، فضلا عما يحققه من إمكانية الاستفادة بأية ملاحظات قد ترد في تقارير المنظمات.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أربعة مرشحين هم: ـ 

 

ـــ المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة.

ــ المرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس.

ـــ المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

ـــ  المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رمز النخلة.

مسيرات حاشدة بالمنيا
مسيرات حاشدة بالمنيا
مسيرات حاشدة بالمنيا
مسيرات حاشدة بالمنيا
مسيرات حاشدة بالمنيا
مسيرات حاشدة بالمنيا
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