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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ 11 ألف مواطن فى 7 قوافل طبية بالمجان

قوافل طبية
قوافل طبية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

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أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ 7 قوافل طبية مجانية بقرى المحافظة على مدار شهر نوفمبر الماضي، بقرى (طهنا الجبل والإسماعيلية بمركز المنيا - المعطن ومحمد عبد القادر بمركز بنى مزار - الديابة والنويرات بأبوقرقاص – قرية الإدارة بمركز بملوى )، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 11 ألف و753 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات .

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم إجراء 1086 تحليلا مختلفا و71 حالة موجات صوتية، و 45 حالة أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 768 حالة، وتحويل 676 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 782 متردداً .

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