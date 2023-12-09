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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الترتيبات النهائية للانتخابات الرئاسية

محافظ المنيا يعلن جاهزية 508 مراكز انتخابية لاستقبال 3 ملايين و689 ألف ناخب

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية تستعد لاستقبال الناخبين بالمنيا

ساعات وتبدأ الانتخابات الرئاسية لاختيار مرشح رئاسي من بين 4 مرشحين فقد اعلنت محافظة المنيا إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 3 ملايين و689 ألف و5 ناخبين وكذلك غرف العمليات الخاصة بمتابعة الانتخابات بمراكز المحافظة التسع.

فقد تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عددا من  المقار الانتخابية استعدادًا لبدء الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام الأحد و الاثنين و الثلاثاء 10 و11 و 12 من ديسمبر الجارى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابية.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كل من الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وحمدى مصطفى وكيل وزارة التعليم واللواء هانى بدوى رئيس مركز  المنيا والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية وعددا من القيادات التنفيذية، حيث قام المحافظ  بزيارة  لجان مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية بنين ولجان مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الاعدادية بنين للاطمئنان على جاهزية اللجان وانتهاء كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات ومتابعة تجهيزات كافة اللجان ومراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والوقوف على جاهزيتها، فضلًا عن تزويد المقار الانتخابية بمظلات ومقاعد لاستقبال الناخبين تفاديا للتزاحم على اللجان وتخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للتيسير على الناخبين فى عملية التصويت داخل اللجان .

مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة البالغ عددها 13 لجنه عامه في 508 مقرات انتخابية باجمالى 585 لجنة فرعية لاستقبال 3 مليون و689 ألف و5 ناخبين وامدادها بكافة المستلزمات لإتمام العملية الانتخابية علي الوجه الأكمل وبالشكل الحضاري اللائق .

محافظ المنيا يؤكد جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين.. صور

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وأشار المحافظ إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول مجددا دعوته  لمواطنى المنيا بالمشاركة في الانتخابات بوصفها واجبا وطنيا على كل من يحق له الإدلاء بصوته من أجل رسم مسقبل  أفضل لمصرنا الغالية .


وقرر المحافظ إلغاء كافة الاجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة، مؤكداً أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط يُسهم في اتمام العملية الانتخابية واخراجها بشكل حضاري.

ووجه المحافظ مديرية التموين بتجهيز كميات إضافية من الخبز مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد كافة الاحتياجات اللازمة.

كما وجه مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظة وكذلك فيما يتعلق بمرفق الإسعاف تم التوجيه بالدفع بسيارات الإسعاف لمجابهه أى احداث طارئة.

وكلف المحافظ شركتي الكهرباء ومياه الشرب بالمرور على المراكز الانتخابية لتلافى أى ملاحظات من ضعف للمياه او انقطاع للكهرباء موجها بتجهيز كافة الإمكانيات تحسباً لحدوث أى طوارئ خلال عملية التصويت.

وفي سياق متصل قامت أحزاب مستقبل وطن وحماة وطن والشعب الجمهوري والوفد والمصري الديمقراطي بعقد العديد من الاجتماعات على مستوى مراكز المحافظة لدعوة وحث للمواطنين على المشاركه السياسية والأداء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

المنيا استعدت للانتخابات الرئاسية
المنيا استعدت للانتخابات الرئاسية
المنيا استعدت للانتخابات الرئاسية
المنيا استعدت للانتخابات الرئاسية
المنيا استعدت للانتخابات الرئاسية
المنيا استعدت للانتخابات الرئاسية
أسامة القاضي محافظ المنيا الإستعدادات الخاصة الانتخابات الرئاسية 2024 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا درجة الإستعداد القصوى متابعة الانتخابات

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