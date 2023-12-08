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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد طلابي من جامعة المنيا يزور معرض إيدكس للصناعات الدفاعية

زيارة طلاب الجامعة
زيارة طلاب الجامعة للمعرض

نظمت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبالتعاون مع إدارة التربية العسكرية، زيارة ميدانية لطلاب الجامعة للمعرض الدولي "إيدكس" للصناعات الدفاعية، والمقام بمركز مصر الدولي للمعارض بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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أكد رئيس الجامعة، على حرص إدارة الجامعة على تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لطلابها، ليكونوا شهود عيان على الإنجازات الملوسة في كافة ربوع الوطن، ولينقلوا ما شاهدوه من انجازات لزملائهم وأسرهم، بما يعظم جهود الدولة خلال المرحلة الماضية للنهوض بالبلاد والسير علي الطريق الصحيح.

يعد معرض «إيديكس 2023» فرصة واعدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات العسكرية، ويتيح لزوار المعرض تجربة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية والجوية، وتأتي النسخة الثالثة من المعرض بالعام الجاري لتؤكد استمرار مسيرة الإنجاز بمصر بالرغم من التحديات العالمية الأخيرة.

يضم معرض إيديكس 22 جناحاً دولياً في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض شهد عرض أحدث الأسلحة المصرية التي تظهر لأول مرة، بجانب حضور العديد من الوفود العسكرية، واستقبال أكثر من 35 ألف زائر في اول ايام انعقاده المعرض، لما يحظى به من شهرة عالمية في ذلك المجال.

أشرف على فعاليات الزيارة، وليد عبد القوي مدير رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير الاتحادات والأسر، وممدوح ملاك و راندا على ، ومحمود سمير.
 

التحديات العالمية الشركات العالمية الصناعات الدفاعية المعرض الدولي النسخة الثالثة صدى البلد مركز مصر الدولي للمعارض

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