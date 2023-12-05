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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا: توفير الخدمة الطبية اللائقة لمصابي حادث انقلاب الأتوبيس بالصحراوي

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد حالة المصابين

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة الحالة العامة للمصابين نتيجة حادث انقلاب اتوبيس، بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي مدخل الشيخ فضل، حيث أسفر الحادث عن اصابة 25 مواطن، و7 حالات وفاة.

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وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تفقد نائب المحافظ، يرافقه عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، والدكتور محمود عمر مدير الإدارة الصحية، المصابين بمستشفى التكامل بالشيخ فضل، للاطمئنان على تلقي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، والتوجيه بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.
 

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