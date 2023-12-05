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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعات مستمرة لأعمال زراعة محصول القمح ومبادرة "ازرع" في مراكز المنيا

متابعة زراعة محصول
متابعة زراعة محصول القمح

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بمتابعة أعمال زراعة محصول القمح وتوفير التقاوي المنتقاة والأسمدة المدعمة والوقوف علي كافة احتياجات المزارعين وتقديم كافة التسهيلات أمامهم لتحقيق أعلي إنتاجية ذات عائد اقتصادي مرتفع من محصول القمح الاستراتيجي بما يعود بالنفع علي المزارع.

 

 

وتابع الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة ، أعمال زراعة محصول القمح وكذلك أعمال مبادرة "ازرع" والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بهدف دعم زراعة 90 ألف فدان من محصول القمح حيث شملت الجولة قري مركزي ( المنيا- ابوقرقاص) وقري الظهير الصحراوي الغربي، التقي خلالها ببعض المزارعين لحثهم وتشجيعهم علي زراعة محصول القمح والتأكيد علي عدم استخدام تقاوي الموسم الماضي لضمان الوصول الي اعلي انتاجية وتحقيق اقصي استفادة بكل ما تقدمه الدولة من دعم ، مع استمرار التواصل الفعال مع مديرية الزراعة بأجهزتها المختلفة للتصدي لأى عوائق وتذليلها أمام المزارعين.

 

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وفى ذات السياق، وجه وكيل الوزارة مدير الإدارة الزراعية بأبوقرقاص بسرعة الانتهاء من الحصر الفعلي وتدقيق البيانات وادخالها على منظومة الكارت الذكي لتيسير صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين مع ضرورة التواجد الدائم مع المزارعين لحل أي مشاكل أو معوقات قد تواجههم والتوعية بطرق الري المحوري المتطور والري بالرش والتنقيط بهدف ترشيد استخدام مياه الري، وذلك في إطار نشر الوعى والممارسات الزراعية الجيدة بين المزارعين.

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا زراعة محصول القمح تحقيق أعلى انتاجية الرى المحورى الأسمدة المدعمة احتياجات المزارعين

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